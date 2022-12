Als Elon Musk net zo lang doet over zijn vertrek bij Twitter als al die slappe ruggengraatloze haringen die om de dag twitteren dat ze oprotten naar Mastodon (Eric Smit, Claudia de Breij, enz. enz.) maar dat niet doen, omdat er op Mastodon geen zak te doen is, wordt het nog vervelende tijd. Al die experts in de vrije meningsuiting die dan ook ineens expert bedrijfsvoering social mediaplatform zijn, terwijl zo nog zo hadden beloofd hun mond te houden en te gáán. Enfin, Elon Musk heeft dus gereageerd op zijn veelbesproken polletje (17,5 miljoen stemmen): "I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams." Ach ja, als ceo van SpaceX, ceo van Tesla, voorzitter van de Musk Foundation en oprichter en grote-man-achter-de-schermen bij Neuralink en OpenAI heeft-ie zat andere dingen te doen. Doei Elon! GA DAN.