Volgens de gemaakte afspraken op de recente VN-top over biodiversiteit moet in 2030 dertig procent van al het land en water op aarde beschermd gebied zijn. In Nederland is zo'n 26 procent beschermde natuur (lange leve het oppervlaktewater voor het opkrikken van deze cijfers), dus komen we nog vier procent tekort. Dus zeg het maar, waar halen we die 1.661 vierkante kilometer vandaan?

A) Meer boeren uitkopen. De oplossing voor alle kabinetsproblemen

B) Alle golfbanen teruggeven aan de natuur. Echte sporters spelen darts!

VOC) Ze laten ons geen keuze: we moeten landen met veel natuur koloniseren

D) Dan maar een paar woonwijken plat. Te beginnen met Lelystad

E) Tijd om Antarctica te annexeren

F) Oprotten met die laagbouw. Iedereen in efficiënte flatgebouwen proppen

G) Hoe ver komen we als we dierentuinen een natuurgebied noemen?

H) Telt grondgebied buiten deze planeet ook mee?

I) Alle zonneparken teruggeven aan de natuur

J) We kopen Groenland