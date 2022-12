Dikke BMW, ik vind het zo armoedig. Krappe kudtwagentjes voor veel te veel geld. Als je ook maar iets groter dan een bananendoos moet vervoeren moet je al bellen of iemand je uit de brand wil helpen" want het past niet, boehoehoe".

Ach ja, de trein. Weet je, nog niet zo heel lang geleden hadden we avondretourtjes. Kon je lekker 's avonds voor weinig een uurtje op en neer naar een stad verderop om daar lekker te gaan spenderen en daarna de laatste trein terug. Goed voor de economie, goed voor de bezettingsgraad van de treinen, goed voor psychische gesteldheid van de mens zelf. En toen werd dat afgeschaft, want de NS ging er vanuit dat mensen die ritjes ook wel bleven maken voor de prijs van een normaal retourtje. #Not. En toen kwam mevrouw Huizinga van de Christenunie en die vond dat we maar aan de OV-chipkaart moesten, want het mieljeu, en prompt verdwenen toen ook de retourkaartjes. Maar mensen zouden toch wel impulsief de trein pakken voor een dagje weg, ook voor de prijs van 2 enkeltjes. #Not.

En zo kan ik nog wel even doorgaan maar de bottom line is dat ome Graai of met zijn eigen oude tjoek gaat of dat hij helemaal niet gaat*. OV, dat was eens.

*niet jokken, laatst, terug van vakantie heb ik wel de trein van Schiphol genomen. En inderdaad, weer die hel van werkzaamheden, in-uit-bus in-bus uit-trein weer in en dan uiteindelijk uitchecken ( want werkzaamheden ). En tussentijds opnieuw opladen want voor een enkele in- en uitcheckprocedure stond er genoeg geld op die kaart maar niet om na 70% van de reis weer opnieuw in te checken... Je zult maar geen banksaldo hebben om opnieuw in te checken, en wat dan?

De tandjes, wat is het rap bergafwaarts met dit land gegaan sinds "de professionals" een hostile takeover hebben gedaan.