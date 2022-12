Armoedebestrijding in Nederland gaat ongeveer zo: er komen allemaal PvdA'ers bij elkaar die een hekel hebben aan armoede, dan gaan die PvdA'ers praten over armoede, dan richten die PvdA'ers een commissie op tegen armoede, dan gaat die commissie vergaderen over armoede, dan stelt die commissie een beleidsplan op over armoede, dan gaat die commissie het beleidsplan evalueren tegen armoede, dan komt er een nieuw beleidsplan tegen armoede, dan komt er een nieuwe commissie met nieuwe PvdA'ers `tegen armoede, en ondertussen is er nog steeds armoede. Maar gelukkig zijn er nu ook congressen tegen armoede, van Springer BV, uitgever van Zorg+Welzijn (dat plusje staat voor het bedrijfsresultaat) en Vakblad Sociaal Werk. Zodat er tenminste iemand rijk wordt van armoede. Want zeg nou zelf, een 'commercieel tarief' van 899 euro voor een congres Armoede en Schulden (in Veenendaal, ook dat nog, red.). Dat is toch geen geld?

PS Al uw klachten in de trant 'ja wat zeur je nou GeenStijl die mensen moeten toch ook wel eens iets leren en ergens over nadenken' kunt u richten aan de laatste PvdA'er na de breek.

