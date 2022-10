Bij de Partij van de Armoedeval woont al decennialang geen politicus meer tussen de arbeiders. Sinds de partijbonzen zichzelf in de bestuurlijke macht hebben verheven is het sociaaldemocratisch ideaal vervallen tot een verloederd subsidiekunstwerkje op het gegentrificeerde stadsplein van de mislukte multiculturele samenleving. Op het voetstuk prijken graffiti van BLM, een “FCK FVD”-sticker en een vlaggetje met ‘There is no planet B’, postmoderne thema’s die de ooit bedoelde verbroedering van de verworpenen tot doelgroepdogma’s hebben verzuild. Maar nu is er een nieuwe directeur bij de Wiarda Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de partij, die tegelwaardige citaten plempt om over de scheuren in de sociaaldemocratie te plakken. Tim ‘S Jongers is zelf door de tunnels van armoede gekropen en nu met stoffer en blik op de derde weg van de sociaaldemocratie verdwaald, om de schoenen van René Cuperus te vullen: ‘S Jongers hekelt het land van Wouter Bos, waar iedereen klant is in plaats van burger. Directeur van zo’n partijbureau is natuurlijk wel een symbolische functie want de politieke belangen dicteren de conclusies van ‘wetenschappelijk’ onderzoek en niet andersom, maar zelfs wij van het stijlloze volksberaad vinden het verfrissend om weer eens een PvdA’er met door realiteitszin besmeurde modderpoten tegen te komen, die niet kermend over de toon bazelt in woke idioom of vingerwapt in dicterend klimaatgedram waarvoor de arbeidersklasse de prijs betaalt in nieuwe armoede. Jammer dat al z’n woorden ergens deaud onderin de lade van de fractiekamer zullen vallen, maar toch leuk om in het FD te lezen dat bij de PvdA nog één iemand een klein kaarsje brandt bij het voetstuk van de sociaaldemocratie.

Ook wel bekend als D66’ers