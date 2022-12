Zag net op CNN dat voor de eerste keer Amerikaanse wetenschappers er in zijn geslaagd om meer energie te krijgen uit kernfusie dan er in te stoppen. Maar er is wel meer aan de gang wat buiten ons "clickbait" bubbeltje aan de gang is om de transitie te maken van fossiel naar slimmer en beter. Denk dat de kolenboeren ook best pissig waren toen we kwamen met betere oplossingen. Het verschil tussen progressief en conservatief. De ene het kan en moet beter, de andere het is prima zoals het is!!!.

Maar probeer dat maar eens aan de "wokies" en "alt-right" uit te leggen. Die ene groep is gewoon aan het zeuren die andere groep is een strijd aan het voorbereiden voor... voor. voor. het inperken van homorechten, transrechten, vrouwenrechten, emancipatie voor rassen, oh en vooral voor rechten voor incels. Je kent ze wel, die mannen die niet of nauwelijks aan de vrouw kunnen komen en waarvoor het oudste beroep in de geschiedenis een belediging is voor hun abjecte onaantrekkelijke wezen.