Beste onderdanen, Weet u hoe het huis van Oranje nauwelijks met slavernij te maken had? Nee? Nou, wij ook niet. Of beter gezegd: nog niet. Want we laten het dus onderzoeken. Spannend hè? Wij zijn zijn zelf ook super benieuwd! Zodra we meer weten, laten we het horen.

Nou doei,

Uw monarch

PS Dat van die inteelt was maar een gerucht hoor. Oh ja, en we gaan niet naar de voetbal, want dat zou echt super ongemakkelijk zijn. En dat van die gasdeal is gelul. We willen hun vieze stinkgas geeneens.

****