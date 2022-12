Het echte issue is natuurlijk dat een groot deel van het onroerend goed in dit land te maken heeft met 50 jaar achterstallig onderhoud. Er zijn teveel woningen waar practisch gezien sinds de periode net na WO2 behalve een likje verf op de kozijnen niets meer aan gedaan is. Als we ergens last hebben van verkeerde zuinigheid in dit land is het wel op dit vlak. Het is toch van de gekken woningen hebben waar met mensen met 15 graden aan de keukentafel zitten te blauwbekken? Daar hebben ze zelfs in het oosten in de grauwe voormalinge soviet woonbunkers geen last van. Pure gemaakte armoede. Zelfkasteiding is het. Verder is het ook zo dat iedere euro die we verstoken aan geimporteerde energie een euro is die we binnen de landgrenzen hadden kunnen houden en aan iets nuttigs hadden kunnen besteden als we niet collectief 50 jaar op onze reet hadden blijven zitten met enkel glas, enkelsteens muurtjes, ongeisoleerde daken.