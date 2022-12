Voetbal en voetbaltokkies die gaan rellen wie had ooit gedacht dat dit kon bestaan. Ik had er nog nooit van gehoord. U wel? Oh wacht... Maar nu is het natuurlijk veel en veel erger. Omdat... We eigenlijk helemaal geen Marokkanen of sowieso volk uit Afrika in ons midden willen hebben? We hebben het al druk genoeg met onze eigen voetbaltokkies. Want dat is het immers. En ik ben het daar wel mee eens.

Maar we moeten niet doen alsof dit een Marokkanen probleem is, bijvoorbeeld, die Russische hooligans van een paar jaar terug die op nabij militaire wijze de Engelsen een lesje leerden is minder erg?https://www.dailymotion.com/video/x4gcawr www.dailymotion.com/video/x6k58jd