JA NOU MOET HET TOCH EENS AFGELOPEN ZIJN MET DAT GEWELD BIJ HET... IJshockey. "Bij ongeregeldheden in en rond een ijshal in Nijmegen heeft de politie vrijdagavond twee mensen opgepakt en raakten enkele beveiligers en stewards gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Dat meldt de politie nadat tientallen mensen met elkaar slaags waren geraakt op de tribunes van Triavium."

We hebben deze slapende terreurcel lang gedoogd, maar het wordt toch maar eens tijd om in te grijpen. Collectief straffen. Het gaat eigenlijk al fout bij de namen van de clubs: Nijmegen Devils en Red Eagles Den Bosch. Jezelf vergelijken met de duivel of een rode adelaar (weet u wie ook van adelaars hield?) straalt bepaald geen fair play uit. En waarom zaten de fans niet in goed afgesloten vakken? Waarom kon de vechtpartij vrolijk doorgaan nadat de supporters de sporthal verlieten? Het wordt hoog tijd voor een verplichte buscombi voor uitsupporters in het ijshockey. Gewoon bij voorbaat als criminelen behandelen, dat werkt. Politiebegeleiding, ME, alles. Het wordt hoog tijd dat Tim Hofman HIER eens een aflevering over maakt. De aanvoerder van de Nijmegen Devils spreekt van "Raddraaiers die het voor de rest verpesten", maar dat maak je ons niet wijs.