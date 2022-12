In de jaren 70 was er puzzelen ' Cijfers en letters' .



Was er een pauzemuziekje, zaten de kijkers mee te puzzelen thuis.

Dat klinkt toch heel gemoedelijk allemaal.

En je doet nog iets met je eigen hersenen.

Nu moet alles snel snel snel en passief, want dan lijkt het nog wat en anders zappen de kijkers weg.

Denken ze.

Mathijs praat snel, Thomas van Groningen praat snel, want dat moet want daarom.

In Frankrijk wordt het programma nog steeds uitgezonden onder de naam Des Chiffres et des Lettres, in het Verenigd Koninkrijk onder de naam Countdown.

Misschien kan omroep Max het oppakken.