Gelukkig hoeft minister Conny Helder dit niet meer mee te maken, maar er gaat iets niet helemaal goed op Schiphol. Een gedeelte van de luchthaven is afgesloten vanwege een man die zegt dat hij gevaarlijke stoffen bij zich heeft. Maar ja. Wat voor gevaarlijke stoffen, vragen wij ons dan af. Is het een explosief sterk genoeg om de hele Haarlemmermeer onder water te zetten, of is het een potje superlijm voor een overtuigend statement in de rij van de Burger King. Wij zijn alvast die knakker aan het volgen die bij dat vorige vals alarm zeker wist dat er kapers met messen on the scene waren. Tevens aanwezig: een paar ambulances.

UPDATE: "Het afgezette deel is in de centrale hal tussen de kerstboom en een filiaal van Burger King" NEE NIET DE BURGER

UPDATE: Het specialistische team van Defensie is gearriveerd. "Zij maken zich klaar om de man te onderzoeken"

UPDATE: Verdachte aangehouden en afgevoerd door mannen in blauwe pakken



Oranje pakken!