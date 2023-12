Opvallende vondst van de Marechausse gisteravond: in Hoek van Holland werden 47 illegale vreemdelingen aangetroffen in een vrachtwagen, die onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk. Kennelijk wilden de 47 geen asiel aanvragen in Shithole Country Nederland met die matige NH-hotels in Kijkduin maar waren ze onderweg naar het Beloofde Land Engeland waar er kennelijk weinig sprake is van een afschrikwekkend effect door de Ferme Taal na de afgeketste Rwanda-deal. Hoe dan ook, de schipper mocht niet overvaren en de 47 illegalen ("mannen, vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten") gaan "het vreemdelingentraject" in.