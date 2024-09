Iedereen is welkom in dit land, als hij maar bereid is de handjes uit de mouwen te steken! Dat blijkt maar weer eens uit dit verhaal in NRC Handelsblad over duizenden illegalen die gewoon een BSN-registratie kunnen krijgen bij de gemeente en zo aan het werk kunnen. "In totaal ontvingen 124.000 migranten van buiten de EU in de afgelopen jaren op deze wijze een burgerservicenummer, blijkt uit cijfers die NRC opvroeg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een onbekend deel van hen heeft geen verblijfsrecht." Maar gelukkig zit onze overheid erbov.. "Het ministerie weet al jaren van de zwakte in het registratiesysteem, maar laat het tot nu toe in stand." Dit is volslagen nieuw zeg: een administratief registratiesysteem werkt niet goed, de overheid weet ervan, doet niets, tot er ophef komt, en wat er dan gebeurt, lezen we over 10 jaar wel in De Correspondent. Lekker dan. "In de opsporingsonderzoeken gaat het om duizenden migranten uit Brazilië, Oezbekistan, Georgië, Moldavië en Albanië, die illegaal aan het werk waren in de Nederlandse bouw, land- en tuinbouw, vleesverwerkingsindustrie, hotel- en schoonmaakbranche." Gelukkig is er nu een bestuurlijk signaal!