"het WK voetbal wel even iets belangrijker is dan"

Welnee.

Het blijft een leuk balspel waar mensen zich veel te druk over maken.

Zich volslagen overbodig en onzinnig met een team uit land identificeren.

En waar veel te veel geld in omgaat.

En waar veel te veel media-aandacht voor is.

'de spelers stappen in de bus', 'de spelers stappen uit de bus', 'dit is het vliegtuig waar de spelers inzitten', 1/3 van de journaaluitzending herkauwt weer een wedstrijd, voorbeschouwing, tussenbeschouwing, nabeschouwing, bij talkshows, geen ontkomen aan.

En meestal wordt er alleen maar lege onzin uitgekraamd.

'We moeten meer scoren als we willen winnen'

Als we zouden zeggen dat er voor elke minuut vollybal, basketbal, waterpolo een dode bij de bouw van een stadion is gevallen dan zou dat anders uitwerken. Maar die hebben dat geld niet, dus dat gaat niet gebeuren.

Geld dat via sponsors ook nog een keer door Henk en Ingrid kan worden afgetikt.