Wat zijn ze zielig..

ZO zielig..

Weten dat je als cultuurgroep uit de bocht vliegt, en er flink op los gegeneraliseerd wordt, niet in de spiegel kijkend, 'van oei, dat had niet gemoeten'..

Allereerst, dat eeuwige gelul over rascisme, onmogelijk want Marokkaan is geen ras, discriminatie dan, helaas ook niet, een groep gaat uit zijn dak, de groep wordt aangekeken, aangesproken, niet geheel toevallig dat diezelfde groep ook bekend is van heel veel andere voorvallen en overlast.

De werkelijke ware Minpool is de staatsomroep, die er vooral alles aan doet om zo min mogelijk negatiefs over deze rotzakjes te melden, want maatschappelijke onrust, wij als volk moeten vredig in slaap gesust worden, want ook daar gaat weer een gedachte achter schuil.. Wilders

De deugfabriek, wordt geacht de burger vooral niet uit de coma wakker te schudden, daarvoor worden zij immers flink voor gecompeseerd door de overheid. Een overheid die wanhopig in alle bochten ligt te stuiptrekken van onmacht, maar alles is beter dan dat een Wilders aan het roer zou komen want dan breekt de hel pas goed los, Sodom en Gommora, want exit Rutte, exit slaap kindje slaap, exit instroom, exit woke, exit deugen..

Wilders is erger dan het beetje overlast

'Nederland Ontwaakt' heette de verzetskrant in 1942

Daar wordt het wederom hoog tijd voor..

Wakker worden tegen de onderdrukking in

(bdw. ik zei de gek ben meer een Lientje/Pieter aanhanger, zei ik vanorgen toevallig ook al)

:edit:

ps. Het enige wat echt niet kan aan Wilders is inderdaad zijn haar