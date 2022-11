De FIFA loopt vooraan met "say no to racism", maar heeft moeite met de rest van de kleuren in het spectrum. Wit, zwart of geel is goed, roze is fout. De One love-armband was een brug te ver, de angst voor een gele kaart was genoeg om in te binden. Er worden honderden gele kaarten uitgedeeld, maakt eentje meer of minder echt verschil? Qatar heeft er al zes meer dan Nederland.

Homoseksualiteit is volgens Qatar een "mentaal defect". De koninklijke familie van Qatar ging verder, hoofdsponsor Budweiser blijft met 75 miljoen euro aan bier in de woestijn achter. Alcohol is haram en op het laatste moment verboden in stadions. Ging Qatar maar net zo vroom met hun gastarbeiders om. Zelfs een moment stilte voor de gestorven bouwvakkers is te veel moeite.

Een iets te kleurrijk opwarmshirt maakte het letterlijk te bont. Je kan denken 100% hetero te zijn, je rechterhand blijft biseksueel. Alleen ging dit helemaal niet om de regenboogvlag. Aan de binnenkant van hun shirt staat "Love". Dit blijkt sluikreclame van Tomorrowland zijn, de "O" is een exacte kopie van hun complete logo. Daarmee kwamen de miljarden die de FIFA ontvangt in gevaar.

De FIFA is geen filantropische instelling die wereldvrede nastreeft. Het is een mediabedrijf, zoals de Formule 1. Principes kosten geld, dus die hebben ze soms. Het verbod op politieke uitspraken streeft niet alleen neutraliteit na, maar is ook zo veel mogelijk kijkers en sponsors te plezieren. "Say no to racism" wordt daarmee een slogan om buitensluiting te voorkomen en daarmee marktaandeel te vergroten.

Een beetje guerrillamarketing in Zuid-Afrika liep in 2010 uit de hand. Dertig meiden in oranje jurkjes werden in de cel gegooid. Het was vreemd dat een civiel conflict eindigt met strafrecht. Zoals de NOS destijds schreef: "speciale wetgeving die door de FIFA is ingesteld," RTL vulde aan: "liet de FIFA een aantal bierbabes aanhouden." Zuid-Afrika was geen democratie, maar een commerciële dictatuur.

De FIFA kan zo ver ingrijpen in de wetgeving van een land, dat het lijkt op ondermijning. Belasting betalen is voor de dommen. De FIFA eist zulke wetswijzigingen tijdens het biedproces om een WK toegewezen te krijgen. Een land dat niet buigt, krijgt geen WK. Een democratie is pas volwassen als zulke verzoeken lachend worden afgewezen. Nu laten landen zich tegen elkaar uitspelen.

De Zwitserse aanklager gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Michel Platini & Sepp Blatter voor omkoping. Plattini kreeg sinds 1999 een paar ton per jaar van de FIFA voor "advieswerk", daar kwam in 2011 twee miljoen bovenop, toen Platini voor de UEFA werkte. Je kan hier veel van vinden, bijvoorbeeld dat de inkomensongelijkheid binnen het betaalde voetbal nogal extreem is.

Voetbal is aan de top een feestje dat in de miljarden loopt, maar is volledig afhankelijk van overheidssubsidies en vrijwilligerswerk. De voetballerij is ook afhankelijk van jongeren die hun hele ontwikkeling pauzeren in een poging sterspeler te worden; de meeste halen het niet, maar dat laten we niet zien. Dat er een transfermarkt bestaat, toont aan dat degene die het wel halen, slaven zijn.

Tijdens de opening van het WK van 2018 te Moskou zat FIFA president Gianni Infantino tussen de kroonprins van Saudi-Arabië Mohammed bin Salman en Poetin. Poetin was destijds Georgië en de Krim al binnengevallen. Na de inval op Oekraïne werd Rusland pas geschorst door de UEFA en FIFA. Saudi-Arabië zit vuistdiep in de oorlog in Jemen. De ene oorlog mag wel, de andere niet.

Destijds schreef Jamal Khashoggi kritisch over hoe de koninklijke familie van Saudi-Arabië aan de macht bleef. Hij werd een paar maanden later vermoord in de ambassade van Saudi-Arabië te Istanbul, in stukken gezaagd en afgevoerd. Een daad waar Mohammed bin Salman zo ruim politieke verantwoordelijkheid voor nam, dat je die erkenning beter kunt zien als algemene waarschuwing.

Eentje die voor Steven Sotloff en James Foley te laat kwam. Deze twee verslaggevers werden in Syrië vermoord door terroristische organisaties. Terreur is een nogal kostbare hobby, eentje die betaald wordt vanuit onder andere Iran, Saudi-Arabië en Qatar. Allemaal landen die gewoon meespelen. Landjepik wordt zelden afgestraft, terreur sponsoren wordt gedoogd. Allemaal politiek.

Liefde moet plaatsmaken voor geld en religieuze waanzin.