Toren van Joure - 5,5

We hebben inmiddels een Noppert-lied, Noppert-bier, Noppert-drones, een Noppert Army, het Noppert Plein, Noppert-ayahuascaritueel, Noppert-abonnement, Noppert-dinerarrangement, Noppert-kleding, Noppert-condooms, Noppert-homoglijmiddel, Noppert-diesel voor in je vrachtwagen - allemaal omdat Andries Noppert zo'n leuke jongen is en omdat hij sigaretten rookt met fans van Foggia. Nou Andries Noppert, leuk dat iedereen je onder je ballen kietelt, maar je krijgt van ons: een nipte voldoende. Botste dat ene balletje voor die voeten van die Valencia, dat was misschien ook geen makkelijke redding, maar Preud'homme had die vroeger klemvast. Is Noppert derhalve een Preud'homme? Nee natuurlijk niet.

Daley Blind - 3

Okee we hebben dus twee zogeheten wingbacks die mee op moeten komen, moeten inschuiven naar het middenveld, zelfs nog voorzetten moeten geven. Dit hele systeem draait om wingbacks. En dan staat aan de ene kant zo'n renpaard (daarover later meer) en dan aan de andere kant een dieselvrachtwagen uit 1952. Daley Blind is een Daf A50 met voetbalschoenen aan. Hij is roestig, traag als stront, hij doet alleen korte ritjes en repareren is hopeloos. Op de bank hebben we Malacia, niet voor niets rijmt dat op Scania. De enige reden dat Blind mag blijven staan is omdat z'n vader 's avonds in bed ligt met Louis. En die Danny Blind was zelf ook ooit bondscoach, en toen toonde hij aan een even goede trainer te zijn als een homp kaas. Weg met Blind, wij willen Malacia!

Nathan Aké - 6,5

Het ziet er allemaal wat fragiel uit met deze gozer. Misschien moet hij een keer met zijn vader Ruud Gullit mee naar de pyramides op zoek naar de geheimen van het oude Egypte. Nathan Aké is net niet snel, net niet groot, net niet soeverein. Hij kan wel gewoon lekker voetballen en van al die verdedigers van ons deed hij dat wel het beste. Als een van de weinigen in het team haalt Aké een constant niveau in Qatar. Namelijk constant matig, maar dat is nog altijd beter dan constant kusters.

Virgil van Dijk - 5

We zijn het volledig eens met de analyse van MDMArco van Basten na afloop in de kantine. Virgil is een muur en niemand komt erlangs, maar hoe kan het dan dat, telkens als we kijken, Aké een mannetje staat te dekken en Virgil als een vlaag lucht rugdekking staat te geven omdat Blind weer eens aan het kutten is? En in balbezit mag Virgil best wat meer gewicht op zijn schouders nemen. Na de zoveelste aanvalsgolf staat-ie wel een beetje verongelijkt te schreeuwen naar de rest, JONGUS KOM OP NOU, maar dan moet je als aanvoerder dat middenveld ook maar een paar keer overslaan en strooien met lange ballen. Kom op Virgil, we verwachten meer van jou!

Jurriën Timber - 5

Toen de wedstrijd begon dachten we na 3 minuten: zo hee, deze maat heeft nu al meer goed gedaan dan Matthijs de Ligt in de hele wedstrijd tegen Senegal. Want De Ligt is wel een aardige en sympathieke jongen enzo, maar ieder jaar dat hij ouder wordt, gaan er wat procentjes voetbalkwaliteit af. En die jongen is nog maar 23! Enfin, deze Timber is zogenaamd klaar voor de absolute wereldtop, maar een extra jaartje Ajax is ook niet verkeerd. Stond te knoeien bij de gelijkmaker van Ecuador. Was het doelpunt anders ook gevallen? Natuurlijk wel, maar dat neemt niet weg dat deze houthakker wel wat doortastender had mogen optreden.

Denzel Dumfries - 4,5

Deze Speedy Gonzalez on crack doet ons altijd denken aan dat gifje met dat paard en die bal. Dumfries heeft bovenbenen zo groot als een honderd jaar oude eik - je kan daar een kuub hout per been uit kloven en dat is toch al gauw 300 euro per kuub. Maar wat heb je eraan, als je de hele wedstrijd met blinddoek om je kop loopt? Denzel Dumfries IS een blinddoek. Een wandelende blinddoek. Een opgevoerde brommer zonder stuur. Een Amerikaanse musclecar die alleen maar rechtdoor kan. Als Denzel Dumfries voorbij rent, hoor je een rennende ezel met een gebroken poot. Roffel roffel roffel. En voetballen kijk hij helaas ook al niet.

Frenkie - 4

Dit is zogenaamd de absolute leider van Oranje. De machinist op de trein. Helaas is onze trein niet een TGV, maar een boemeldiesel in Oost-Bosnië. Het enige wat Frenkie doet is balletjes brengen. Frenkie de Pingpongkoerier. DING DONG! Dag meneer, wat komt u brengen? Ik ben Frenkie, ik kom ballen brengen. En natuurlijk is Frenkie goed. Zijn voetbalintellect is zo doorontwikkeld, dat de rest het niet snapt. Hij speelt zijn ploeggenoten ook gewoon in onder druk. Dat kan inderdaad bij Barcelona, maar bij het Nederlands elftal krijg je hoe dan ook gezeik met die stuntelende strijders om 'm heen. Zie: de tegengoal. Dus. Iets makkelijker voetballen, Frenkie. Iets minder rennen met de bal. Gewoon simpel: verdeel en heers. Dan krijg je de volgende keer weer een 8.

Teun Koopmeiners - 3

Aanvankelijk dachten we: waarom staat deze maat niet in de basis? Een van de grote meneren in de Serie A. Hartstikke goed bezig bij zijn club. En slechter dan Berghuis of Klaassen zal-ie toch ook wel niet zijn. Nou, we hebben gezien waarom deze peer niet (altijd) in de basis staat. Het middenveld van Oranje was: volslagen dramatisch. Alle duels verloren. Tweede ballen: nul gewonnen. Kopduels allemaal verloren. Gaten op het middenveld. GATEN. Teun Koopmeiners zat bij iedere aanval van Ecuador op zijn reet, klavertjes vier te zoeken in het gras. Als je geen basisplaats wil, Koopmeiners, dan vraag je toch gewoon lekker of je mag wisselen? Dan ga je toch lekker naast Louis op het bankje zitten?

Davy Klaassen - 4,5

Het is wel triest dat we van knakkers als Bergkamp en Sneijder zijn beland bij DAVY KLAASSEN als nummer 10 van Oranje. Hij was te slecht voor Everton, staat meestal reserve bij Ajax en deze uitgerangeerde skippybal is dan de nummer 10 van Oranje. Dat kan écht niet. Natuurlijk, hij werkt keihard. Hij legde dat balletje af op Gakpo bij de 1-0. En hij staat soms op de goede plek - gogme enzo. Maar goed voetballen kan hij natuurlijk niet. Wij willen een raspaadje op nummer 10. EEN JAZZTROMPETTIST. Niet meer Davy Klaassen. Is dat begrepen, Louis?

Cody Gakpo - 6,5

BESTE MAN VAN ORANJE! Na zijn doelpunt viel er weinig meer te genieten van Cody Gakpo, maar hij had zijn werk al gedaan. Gewoon, hup, scoren. Een fenomenale knal, de 1-0 en JUICHEN. Dat Gakpo zo goed leek, had trouwens vooral te maken met iedereen om 'm heen. Klaassen kan niet zo goed voetballen, Bergwijn heeft een vormdip uit de hel en wat Manvis in het veld kwam doen is nog steeds een raadsel. Volgende keer Gakpo gewoon weer op 10 en dan spelen we Qatar helemaal kapot!

Steven Bergwijn - 2

Pas in de rust kwamen we erachter dat deze eikel ook in het veld stond. Steven Bergwijn heeft in 45 minuten voetbal echt geen ene flikker uitgevoerd. Het is allemaal prima dat je er geen zin in hebt, maar zeg dat dan gewoon op voorhand. Hoi Louis, ik heb er vandaag geen zin in, zet Luuk de Jong er maar in. Luuk de Jong kan ook niet voetballen, maar die rent zich wel helemaal scheel. Steven Bergwijn verkeert al weken in een vormdip uit de hel en het lijkt 'm ook helemaal geen zak te interesseren. En als er dan een keer iets aan Steven Bergwijn wordt gevraagd is het: mompel mompel. Nee, deze jongen is echt de allersloomste strijder in het bos.

INVALLERS

Manvis - 2,5

Wat moeten we nog zeggen over Manvis. Hij zit waarschijnlijk nog met zijn hoofd bij het rapriedeltje dat hij voor aanvang van het WK heeft opgenomen met de bijna veroordeelde crimineel Quincy Promes. En als iemand daar dan iets van vindt, geeft Manvis een grote bek. Nou, het is een wonderlijke prestatie, maar deze gozer heeft in 45 minuten voetbal nog minder afstand afgelegd dan Steven Bergwijn. En dat is heel knap, want toen ze Bergwijn van het veld af takelden kwam er onder zijn voeten een plag afgestorven gras mee. Misschien is Manvis wel iets te vet, misschien heeft Manvis wel te lang in het honk gezeten, misschien is Manvis wel geblesseerd. Maar als je geblesseerd bent, moet je lekker naar huis. Liedjes zingen en op de PlayStation kutten. Nu moet heel Nederland toezien hoe Memphis Depay geen zin heeft om te voetballen en dat is echt enorm hinderlijk en ergerlijk.



Steven Berghuis - 1,5

Nog zo iemand. Deze maat heeft geluk dat hij überhaupt een oranje shirtje aan mag trekken, dan krijgt hij wat speelminuten en dan doet hij: ALLES FOUT. Echt alles. Dan zit Rafael van der Vaart nog te roepen dat het misschien wel de wedstrijd van Steven Berghuis wordt. Ja, het wordt de wedstrijd waarin Steven Berghuis de bal 0x naar iemand met hetzelfde shirtje heeft gespeeld, en zich verder alleen maar aan de kant heeft laten zetten door kerels uit Ecuador. Kerels die overal een beetje op het tweede niveau hobbelen, maar wel met het mes tussen de tanden ten strijde trekken. Deze Steven Berghuis zit vooral te wachten op het eindsignaal, zodat hij melk door zijn thee kan roeren en het glazuur van een roze koek kan likken. Straftraining voor Steven Berghuis: honderd rondjes om het veld.

Wout Weghorst - 3

Deze lange darm krijgt het cijfer 3, evenveel als zijn balcontacten, waarvan de eerste bijna een doelpunt voor de tegenstander werd. Ook knap!

Marten de Roon - Geen cijfer

We wisten niet eens dat deze knakker ook was ingevallen.