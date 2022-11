Nieuws is al lange tijd een bijzaak in het Algemeen Dagblad, maar misschien moet de redactie toch wat vaker buiten komen zodat ze iets meer van de wereld meekrijgen. Zo moest redacteur Sander van der Werff via, waarschijnlijk betaald doorgezette, persberichten van een fruitboer kennismaken met het fenomeen binnenvaartschip. Dat is dus een soort zeeschip, maar dan kleiner en met minder Filipijnen aan boord. Daar kunt u dus zo'n container vol cocaïne fruit opzetten en dan via een rivier (een soort zee, maar dan lang en smal en met minder windmolens middenin) naar de bestemming in Barendrecht brengen en heeft u dus geen vrachtwagens (die kent Sander wel, want daar vervoert zijn werkgever dode bomen mee) meer nodig. Nou ja, het laatste stukje gaat met trucks, maar die kunnen dan elektrisch zijn, stelt de fruitverscheper. Dat kunnen vrachtwagens die van Rotterdam naar Barendrecht rijden ook zijn, maar dat doet er blijkbaar niet toe. In dit stuk jubelt het AD over een handelaar die jaarlijks 30k containers over de weg sleurt en nu als proef drie (3!) containers over het water stuurde en verdere kritische vragen zijn daarbij niet gewenst in de enige krant van Nederland die van zijn naam al een advertentiewaarschuwing maakte. Nu al benieuwd naar het artikel waarin ze vliegtuigen ontdekken.