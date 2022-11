Goh, sexzorger, is dat een prostituee die vergoed wordt door de zorgverzekeraar of hoe moet ik dit zien, en als sex een recht is, waar kan je dat recht ergens verzilveren. En het echte uiterste is dat het hoogstwaarschijnlijk een erkend beroep gaat worden met als gevolg dat als bij het uwv aanklopt je wordt gewezen op dit mooie beroep, en je moet het accepteren, anders ga je gekort worden op je uitkering. Dat is in het verleden al eens gebeurt toen prostituee een erkend beroep werd, maar dat was toch wel een beetje vreemd vonden ze achteraf bij het uwv en kon je er alleen vrijwillig voor kiezen dat te doen