Bizar verhaal afgelopen dinsdag over garagehouder Atik Samur, die een kopstoot van een agent kreeg terwijl hij (Atik, niet de agent) een arm in een mitella en een hand in het gips had , maar vervolgens zelf twee jaar lang werd verdacht van verzet tijdens een arrestatie en agressief gedrag omdat de politie in het proces-verbaal keihard had gelogen. De politie vond dat allemaal niet zo ernstig en deed de zaak af met een boete van 250 voor een kopstoot die 'proportioneel maar niet professioneel' was, omdat er 'geen reden' is om 'aan de oprechtheid van de collega' te twijfelen. Maar gelukkig hebben we de beelden nog en nu twijfelt de Rijksrecherche opeens wel aan de oprechtheid van de collega. En terecht, want duidelijk is te zien dat de collega een kopstoot uitdeelt die helemaal niet proportioneel is, en ook niet professioneel. En dat het nogal absurd is dat de collega daarover liegt op een proces-verbaal omdat hij nu eenmaal een andere 'beleving van het incident' had. Ondermijning van de rechtsstaat, iemand?

UPDATE: Aboutaleb WALGT van eigen diender