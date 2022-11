We zijn dan misschien wel virosofen, econometristen, demografen, forensisch analisten en voedselrecensenten. Maar we zijn geen scheepsbouwkundigden. Desondanks zouden we op willen merken dat we snappen dat de woonboot voor 60.000 mensen eruit moet zien als een schildpad, maar we tevens vermoeden dat het de aquadynamica niet unaniem ten goede zal komen. Maar ons wordt nooit wat gevrraagd.

Enfin, de Pangeos dus van Lazzarini Design, dat wel echt idioot gave dingen ontwerpt ter land ter zee en in de lucht. Gaat naar verluidt zo'n $8 miljard kosten en dat klinkt toch een beetje aan de lage kant, want het duurste cruiseschip ter wereld - Symphony of the Seas - kostte zo'n $1,35 miljard. Het is te groot om aan te meren in havens, en het is dan ook vooral bedoeld als volledig zelfvoorzienende drijvende stad van 550 meter land en 610 meter breed - het grootste zee-object ooit.

De bestelling is nog niet geplaatst, maar Saoedi-Arabië staat vooraan in de rij. Voor de zondagsmensen uit die nieuwe lintstad van 170 kilometer lang van ze! Meer plaatjes na de breek.

De beoogde werf de Saoedi-Arabië

Dwarsdoorsnee

De negen motoren

Heet drijvend vastgoed drijfgoed?

Werfwerk

Onder het rokje