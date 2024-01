De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Twee heren (dat leiden we zomaar even af van die nichterige schoudertasjes) breken in op een woonboot, met een derde op de uitkijk. "Zij weten binnen te komen via het dakluik. Op dat moment ligt de bewoner van de boot binnen te slapen. Als ze wakker wordt van stemmen, treft ze de inbrekers aan in haar woning en verstopt zich op het dek. Hierna vluchten de verdachten." Het lukt spillepoot en kippenklauw niet eens om een beetje fatsoenlijk uit dat dakraam te vluchten. Losers! ZoekZoek.