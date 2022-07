Welkom in de stad van de toekomst en het heet The Line. Niet zozeer een stad zoals we die kennen, maar een muur van zo'n tweehonderd meter breed, tot wel vijfhonderd meter hoog en een schokkende 170 kilometer lang die begint in de Rode Zee, ergens diep in de woestijn eindigt en is volgebouwd met appartementen, winkels, kantoren, snelle railverbindingen en alles wat een grote metropool nodig heeft om te functioneren. Aan de oppervlakte oogt de platgeslagen stad als een oase van efficiëntie vol groene grasveldjes, sprankelende watervallen, glimmende oppervlakten en gelukkige inwoners. Kijk iets dieper en zie dat negen miljoen mensen opeengepakt leven in een rechthoekig petrischaaltje zonder straten, wat het direct een nachtmerrie maakt voor alle hulpdiensten. De voorzieningen zijn grotendeels geautomatiseerd en aangestuurd door een AI en alles wat u nodig heeft bevindt zich binnen zo'n vijf minuten lopen van uw woning. Leuk in theorie, maar dat betekent uiteraard ook dat u constant in de gaten wordt gehouden zodat de AI weet of alles goed gaat. En dit is dus geen een cgi-projectje van een architectuurstudent en een sciencefiction schrijver, maar een serieus plan van de Saudische kroonprins die dit al een paar jaar terug aankondigde, maar zijn idee nu kracht bij zet met kekke renders en video's. Kost zo'n 500 miljard dollar (lage schatting volgens sommigen) en het vergt de gedwongen verhuizing van zo'n 20.000 personen, maar dan heeft u wel een leuke Elysium-muur door de gortdroge zandbak lopen en dat is ook wat waard.

