Einstein waarschuwde de MinPres van de USA in 1939 over de ontwikkeling van een Atoombom door 0049. Mijnheer Veldroos wilde daarom ook zo een Ding. Onder andere Oppenheimer en Feynman (Einstein weigerde, want pacifist) werkte wel mee aan het Manhattan project. Toen de wetenschappers ontdekte, dat de verschikkelijke uitwerking van een atoombom nog groter was dan zij al verwachtte, gingen de onderzoekers (nogmaals gewaarschuwed door Einstein) er vanuit dat niemand het ooit in zijn kop zou halen om zo’n ding te gebruiken…het resultaat is bekend…

Welke grappenmakers Iran geholpen hebben met hun Boemdingen weet ik niet, maar als de zeehondjes met Tridents al in de buurt liggen…en de Eagles reeds klaarstaan in Koeweit, de Hornets volgetankt op zee wachten, de Drones de boel in de gaten houden….word ik toch wel nerveus…