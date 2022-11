Hej Dr_Johnson, dank voor je muziek-link. En op het gevaar af je te overladen, toch enige uitleg:

Wat Kaagje & Brussel & Co willen is een valutamunt buiten de banken om, zogenaamd omdat je bank 'in de problemen' kan komen (wordt letterlijk gezegd op 1:58 in dat vorige-topic-filmpje).

1.] Machthebbers in Europa zijn meer dan twintig eeuwen afhankelijk geweest van het geld van geldschieters/banken. Dat heeft volgens hen te vaak hun beleid beïnvloed. Geen enkele geldschieter steunt namelijk een oorlog tegen hùn belangen in.

2.] Vroeger werden dure banken door de politiek gered = duur. Met de komst van De Digitale Euro hoeft dat niet meer. De DigiEuro reduceert elke Systeembank tot een soort DSB Bank.

3.] Crypto heeft de ogen van de EU-politicus geopend: geld scheppen op basis van een smoes ('restricted mining') is voor menigeen voldoende om er in te geloven. Het geld groeide sindsdien op de ruggen van Sam Bankman-Fried en Gary Wang dus waarom niet op die van Christine Lagarde en Sophie in 't Geld?

4.] DigiEuro's kunnen gelabeld worden dus kunnen er limieten gesteld worden aan waar en hoeveel jouw geld besteedt wordt ("vandaag effe geen havermelk meer Signora Latte").

5.] Ge-oormerkt geld laat een spoor van herkenning na, legt mogelijke relaties bloot die voor machthebbers interessant kunnen zijn.

Bovenstaande vraagt trouwens het nodige van ICT en Overheid, wellicht meer dan mogelijk.

6 & 7 & 8.]

Echter, op de korte termijn gaat het om het uitbannen van Zwart Geld. Want als ambtenaar/politicus is dat een doorn in het oog. ZG is gaat niet alleen om gemiste belastinginkomsten, het is ook een spoog vanuit het volk in het oog van de machthebber: de man, de vrouw in de straat kent nog steeds een zekere onafhankelijkheid. En zelfbeschikkingsrecht.

Ik weet wel: in een perfecte wereld is ZG een vloek want het zet aan tot corruptie. Maar in onze wereld is het ook een zegen want het is niet zozeer buiten het systeem om, het is juist een smeerolie van het systeem. En het maakt dat alle snippers buiten het systeem toch nog enig emplooi kunnen vinden.

(Eigen ervaring).