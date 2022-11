:

Volgens een nieuw rapport over het binnenklimaat in Deense scholen dwarrelen meer dan 450 verschillende chemische stoffen door de lucht in Deense klaslokalen. De chemische stoffen komen vooral van de leerlingen zelf; zweet, uitgeademde lucht, parfum, deodorant, en niet in de laatste plaats van hand-desinfecterend middel en van het eten van lunchpakketten tijdens pauzes. De eigenlijke kamers zelf en hun inhoud dragen echter ook bij aan de chemicaliën in de lucht. De stoffen hebben namen als butaanzuur, tolueen en aceetaldehyde. 15 procent van de meest voorkomende stoffen is potentieel schadelijk.

Zal in Nederland niet anders zijn.