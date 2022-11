Bah, wat een belediging! En miskenning van het leed dat Europeanen in die 3000 jaar hebben meegemaakt:

-de bloedige kerstening van Europa,

-de volkerenmoord en culture genocide op de oorspronkelijle, pre-christelijke Europese volkeren; hun geloven, hun symbolen, hun gebruiken, hun taal,

-meerdere oorlogen om het geloof,

-de Ottomanen die de kuststreken langs de Middellandse zee en alle landen in het Balkangebied plunderden, de bevolking tot slaaf maakte en ze verkocht op slavenmarkten of ze opeisten als bloedgeld en ze tot janitsaar maakten en ze daarna erop uitstuurde om hetzelfde nog eens te doen bij nog meer van hun eigen volk,

- de Moren, de Arabieren en de Berbers die Spanje eeuwenlang bezet hielden, en

-De geloofsstrijd (sinds Al-Andalus, de Ottomanen en de huidige instroom in de EU).



Nu is juist een geschikt moment, voor Infantino, om moslims wereldwijd bewust te maken dat wat ze de Europeanen aandeden niet kan, en daarom ons wat verschuldigd zijn. De Europeanen hebben nooit herstelbetalingen gehad voor de vele slachtoffers die die geschiedenis heeft gemaakt of voor wat de Europeanen in die eeuwen is aangedaan.



Nee, Europa heeft geen dubbele moraal.

De moslims die die geschiedenis ontkennen, en iedereen die hun daarin steunt, DIE hebben een dubbele moraal!



Infantino heeft dus de kant van slavenhandelaren gekozen.

Van figuren die ontkennen wat ze de Europese volkeren hebben aangedaan. En hij ontkent het nu zelf ook, met zijn uitspraken.

Dat doet mij pijn. Want die geschiedenis is echt gebeurd! Het is ook de geschiedenis van mij, en mijn voorouders in Europa.

Het zijn de moslims (en pietenhaters, en BLMterroristen, en de AFA bleekneuzen) die die geschiedenis, onze geschiedenis en onze identiteit, proberen te herschrijven.

Voor dat kamp heeft Infantino gekozen. De FIFA is geïnfiltreerd door deugvolk dat de kant van ondrukkers met een slavernijverleden heeft gekozen.



Goh, dat lijkt eigenlijk best veel op wat deugvolk in NL ook doet.....



En nu snap ik het: de hele stunt is bedoeld als een poging om van alle voetbalsupporters deugvolk te maken.



Dat gaat ze nog lukken ook. Voetbalsupporters geven niks om slavernijverleden, of geschiedenis. Voetbalsupporters geven alleen iets om voetbalgeschiedenis, en verder zijn ze corrupt als de FIFA zelf: