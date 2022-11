Tsja, die dwerg is dag en nacht bezig met mensen in de goede en foute hokjes te stoppen. Wat is er in hemelsnaam overigens hypocriet aan het opkomen voor Arib? Ik vind dat Arib geen kamervoorzitter had mogen zijn met dubbele nationaliteit en als adviseur van de Marokkaanse koning, ik denk dat er een kern van waarheid in de aantijgingen schuilt, maar dan kan ik het toch nog altijd schandalig vinden dat er een georchestreerd showproces tegen haar plaatsvindt? Dat zou ik wel eens van Sandertje willen weten. Of laat eigenlijk maar, ik heb geen zin om mij in zijn existentiële leegte te verdiepen.