Ik had 2 medicijnen in een recent verleden waar glashard van werd beweerd - door de experts/dokter/specialist - dat ze niet de bijwerkingen had die ik dacht dat ze hadden. Stond niet in de boeken dus ik had het fout. Eerste medicijn gestopt en de bijwerking verdween, 2e medicijn paar jaar later kunnen stoppen en ook daar verdween mijn 'verzonnen' bijwerking.

Deze medicijnen daar mocht ik gelukkig zelf van zeggen of ik ze wilde gebruiken en had ook inspraak in het stoppen ervan. Er zal je toch maar een 'medicijn' worden verplicht of opgedrongen waarvan je de bijwerkingen nog niet weet. Doe ermee wat u wilt maar laat bij elk medicijn eerst goed de bijwerkingen doordringen en of u bereidt bent die te aanvaarden, sommige draai je namelijk niet terug..