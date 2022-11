Perst u er komende dinsdag een kind uit, dan kan dat zomaar de achtmiljardste wereldbewoner zijn en daar heeft u exact helemaal niets aan. Het betekent wel dat het inmiddels best druk is op deze kleine planeet. Nu krijgen Nederlanders niet zoveel kinderen, maar de sterkste bevolkingsgroei vindt plaats in Afrika, dus een deel van dit probleem komt vanzelf onze kant op gedobberd. Het einde is nog lang niet in zicht: volgens de voorspellingen van de Verenigde Naties stomen we door naar 9 miljard in 2037 en 10 miljard in 2058. Twee miljard extra personen in de komende 36 jaar die ook allemaal eten, consumeren, reizen, wonen en CO2 uitbraken, maar u gaat echt wel het klimaat redden door de verwarming een graadje lager te zetten... Hugo de Jonges wereldwijd moeten verdraaid veel huizen bouwen om al die nieuwkomers een onderkomen te bezorgen. Saudi-Arabië gaat negen miljoen mensen in één lijn plaatsen, Egypte bouwt een compleet nieuwe hoofdstad voor de rijken, zodat de armen kunnen wegkwijnen in Caïro en Nederland schrapt de bouwvrijstelling in de stikstofwet, dus we kunnen wel stellen dat we allemaal even groots denken. Hee Elon, hoe zit het met die vluchtroute richting Mars?