Okee we gaan ons maar omscholen want na een urenlange worsteling met het bericht "Gratis parkeren op feestdagen draagt niet bij aan inclusiviteit en wordt daarom in Utrecht afgeschaft" wint de politieke satire het weer eens van de internetwerkelijkheid. "Met de regeling worden christelijke feestdagen en belangrijke feestdagen uit andere religies en culturen volgens de fracties ongelijk behandeld. Dit zou niet helpen bij het uitdragen van inclusiviteit en gelijkwaardigheid." Echt hoor, Utrecht, er zijn witte busjes voor beter gefundeerde geloofsopvattingen door onschuldige mensenmassa's geploegd. Natuurlijk is het een motie van vier partijen (GL, PvdD, D66 & Volt030) die sowieso auto's haten, want anders hadden ze wel gezegd dat álle feestdagen vrijstelling moeten krijgen. Lekker de hele maand ramadan gratis parkeren. Chinees Nieuwjaar, gratis, Indiase dag van de Koe, gratis, verjaardag van Sylvana, gratis, 4th of July, gratis, de sterfdag van Jomanda, gratis, Steak & Blowjob Day, gratis, Dag van de Decembermoorden, gratis. Maar nee. Met één hand op de neurotische deugbijbel en de andere op het handboek DSM-V, is parkeren in Utrecht vanaf 2023 iedere dag betaald verklaard. Want niet betalen met Pasen en Kerst is eigenlijk een verkapte beloning voor blanken, en die hebben ze helemaal niet verdiend.