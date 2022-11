Okee, dus Guy Verhofstadt maait een vuistje op de Maidan in 2014, Poetin valt vervolgens Oekraïne binnen en de hoofdsponsor van Haas F1 Team wordt samen met zijn zoon Nikita Mazepin aan de straat gezet. Guenther Steiner pleegt een telefoontje naar Denemarken, Kevin Magnussen arriveert op een Vikingschip in de paddock op een regenachtig Interlagos, waar George Russell bij de eerste drie druppels regen al de grindbak in porpoist en ineens heeft Haas meer pole positions in dit seizoen dan Mercedes. EN DAN ZEGGEN ZE WEL EENS DAT F1 SAAI IS. "Let's try something funny", zei K-Mag in het post-quali interview, dus dat zal wel weer een losse vleugel en de gehaktbalvlag worden. Maar dit pakt niemand ons meer af. Als Max nou even een Alonsootje doet en de rest van het veld ophoudt of.. okee wordt gewoon weer Max P1 natuurlijk.

Checkered Flag: Niet natuurlijk, kennelijk: Max op mediums haalde Magnussen makkelijk in maar legde het af tegen Russell (die z'n eerste win pakt), Sainz en Hamilton om op P4 binnen te komen. Perez P5, Magnussen nog net keurig 1 puntje op P8. Zondag Mercedes op P1 en P2 vanwege gridstraf voor Sainz. Dat wordt ouderwets Mercs jagen voor de Bulls.

Margeschumi in de ramsj

Kijk. Een inter-ventie

Zin in het nieuwe seizoen Drive to the Circus

Bono, my cryptos are gone

"Buddies"