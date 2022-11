De chaos is compleet nu de ambtelijke top van het Tweede Kamerpersoneel - een club van zo'n 600 mensen - met slaande deuren een deftige boze brief is vertrokken. Het Dossier 'Onderzoek naar Arib' is volkomen ontspoord onder ontzielde leiding van Vera Bergkamp. De belangrijkste klacht van de Kamer-ambtenaren is niet zozeer dat hun werkklimaat "sociaal onveilig" zou zijn, maar vooral: dat politici in het algemeen en het Presidium in het bijzonder daar ondanks herhaalde klachten, verzoeken en oproepen geen actie op ondernamen.

Zo is een relatief kleine kwestie (Khadija Arib gedroeg zich als een kudtwijf tegen lager personeel) uitgegroeid tot de zoveelste politiek geworden puinhoop in een parlement dat toch al jaren op iedereen pist. Het eigen personeel blijkt simpelweg geen uitzondering. Al in 2019 werden door Ockje Tellegen (vvd, onlangs opgebrand opgestapt) en Martin Bosma (beroemde carpoolbuddy) gesprekken gevoerd met Arib vanwege haar gedrag, waar over geklaagd was door haar directe personeel. Haalde niks uit, de klachten verdwenen onderop de stapel.

Of beter gezegd: in een handig achterzakje van een mager mannetje. Want in 2021, toen er een nieuwe voorzitter gekozen moest worden, doken de tot dan toe bij het publiek onbekende klachten ineens op in het nieuws via een fluistercampagne vol beschadigende woorden, ingestoken bij RTL Nieuws. Twee maanden later wint Vera Partijkartel de voorzittershamer. Zij maakt sinds 2017 deel uit van het Presidium en kende dus de klachten tegen haar voorganger. Hetzelfde Presidium dat niets met de klachten deed, totdat D66 en de vvd ze politiek opportuun tegen Arib konden inzetten.

In haar bescheten toespraakje op vrijdagavond, waarin ze het opstappen van de ambtelijke top "heel erg" vond, beklaagde Bergkamp zich over het feit dat de hele onderzoekskwestie "politiek" was geworden en via de media werd uitgevochten. Maar dat media er over berichten, komt omdat het voornemen voor het onderzoek vanuit háár Presidium was gelekt. Door de snelle tegenbeweging van Arib (opstappen - met behoud van wachtgeld tot haar pensioen) kreeg ze die geest niet meer in de fles, omdat ze simpelweg geen goede voorzitter is. (Was ze dat wel, dan had ze deze fout met Jorinde Wolff niet gemaakt.) Dat ze het opstappen van het MT naar eigen zeggen via de brief van Simone Roos moest vernemen, zegt bovendien alles over de interne verhoudingen tussen haar en de ambtelijke top van de Tweede Kamer.

Politiek? Dat was de kwestie al toen de klachten tegen Arib werden gebruikt om Bergkamp voorzitter te maken. Want vvd en D66 wisten heus wel dat een beetje modder op het blazoen van de populaire Arib voldoende zou zijn om Bergkamp voorzitter te kunnen maken. Want Martin Bosma is weliswaar veel geschikter, maar die is van de verkeerde partij. Zó is het politiek geworden en daarom voelen nu zelfs de eerste ambtelijke bedienden van het landsbestuur zich in de bek gescheten: hun interne klachten zijn dankzij Haagse handjeklap publiek bezit gemaakt, waardoor de meeste mensen niet geloven dat Arib iets misdaan zou kunnen hebben. Integendeel: de klagende ambtenaren worden als onderdeel van het Kartelcomplot tegen Khadija gezien. Hun baas, Simone Roos, trekt zich dat zodanig aan dat ze samen met het gros van haar MT haar verantwoordelijk nam door op te stappen. Zij wel.

Weer is Den Haag onderwerp van Den Haag, dat van debatjes over tribunalen en de toon naar doofpotten over sms'jes naar conflicten over de eigen integriteit struikelt, terwijl het maar knokige Kaagvingers blijft wijzen naar kritisch, wantrouwend plebs en hun amorele onderbuiken. Mark Rutte heeft het huis van Thorbecke echt helemaal vol lachspiegels gehangen. Wat Vera Bergkamp zelf betreft: "Kamervoorzitter blijft aan" zou nooit een headline moeten hoeven zijn. Maar het goede nieuws is: de follow-up kan alleen maar "Kamervoorzitter vertrekt alsnog" worden.

Yeah right, waarom deed ze dan in 2019 zelf niks?

Wanneer sluit Vera haar eigen vergadering?

