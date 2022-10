Grote kans dat u de naam – anders dan de politieke junkies - niet kent. Klassieke backbencher, tien jaar lang VVD Kamerlid maar nu weg: Ockje Tellegen. Eind veertig, burn-out. En dat was dan je politieke carrière (Al gaf ze Sylvana Simons ooit een historische schrobbering).

In een zeer openhartige verklaring nam ze afgelopen week afstand van haar zetel.

Ook fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand stapt – tijdelijk - op. Ouwehand ging eerder met ziekteverlof tussen november 2015 en oktober 2016 wegens een burn-out. Dit keer herkende ze de signalen op tijd.

Een deel van de Tweede Kamer gaat langzamerhand kapot. Zie ook Omtzigt, Pieter die zijn geestelijke instorting ternauwernood overleefde.

Ondertussen zijn er 150 Kamerleden. Kunt u al hun namen opnoemen? Nee dus. Er is iets aan de hand met de verdeling van de werkballast in het parlement. Sommige Kamerleden rennen zich de benen uit het lijf, anderen doen bijkans letterlijk niets anderszins dan zich bezighouden met Postcodebeleid, Trottoirwetgeving of Netflix.

In 2019 vroeg en kreeg toenmalig D66-voorman Rob Jetten 15 miljoen euro voor de ondersteuning van Kamerleden.

Het is onduidelijk wat er met dat geld gebeurd is. Ockje Tellegen is in ieder geval drie jaar later alsnog omgevallen. “Ik kies voor mijn eigen welzijn. Omdat ik voel dat mijn lijf niet zal ophouden pijn te doen, tot ik doe wat nodig is/wat het nodig heeft.”

Nederland zou iets zuiniger op de bewoners van de Nationale Vergaderzaal mogen zijn. Doe iets met die 15 miljoen euro.