Het onderzoek naar het schrikbewind van Khadija Arib dat ons als giftige soep is opgediend heeft een extra goor ingrediënt gekregen. Een van de personen die heeft geklaagd dat Arib een 'onveilige werksfeer' zou hebben gecreëerd heeft zélf de leiding over het onderzoek naar Arib, zo vond de Volkskrant uit. Het gaat om deze Jorine Wolff, topambtenaar en 'hoofd HR bij Tweede Kamer der Staten-Generaal'. Een van de gewillige beulen van Arib, haar knoeiende en klungelende aartsvijand Vera Bergkamp (D66), heeft bedrijfsrecherchebureau Hoffmann 'de opdracht gegund' de sociaal onveilige werksfeer rond Arib te onderzoeken en die Wolff fungeert nu als 'aanspreekpunt'. Dat is 100% debiel, want Wolff heeft in een eerder stadium zélf dus al geconcludeerd dat Arib schuldig is, zo betogen ook hoogleraren in de krant. "Toch weigert Vera Bergkamp deze topambtenaar nu op afstand te zetten van het onderzoek." En niet alleen heeft Bergkamp de voelsprieten van een dronken banaan, ook staat haar rol ter discussie omdat ze (ondanks een rol in het presidium) pas ingreep anderhalf jaar na Aribs vertrek. De werkwijze van Bergkamp en haar roedel rancuneuzen is in ieder geval onzorgvuldig, maar tegelijkertijd ook heel erg giftig, naar en lelijk. Iemand die mogelijk (want wat weten we nou) een paar keer HARDER WERKEN heeft gesnauwd is onherstelbaar beschadigd en reeds vertrokken door toedoen van een executieteam dat het lichaam met veel bombarie op het schavot heeft geplaatst, de kop er al af heeft gehakt en nu alleen nog aan het uitzoeken is hoe de restanten zo efficiënt mogelijk opgeruimd kunnen worden. Wat een smerig spel.