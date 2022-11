Bijna de hele ambtelijke top (inclusief Jorine Wollf) van de Tweede Kamer stapt op vanwege het onderzoek naar Arib, of het gebrek daaraan, of vanwege het voorzitterschap van Bergkamp, of het gebrek daaraan, of vanwege de feiten die in de media opduiken, of het gebrek daaraan. U ziet, het is ons ook nog niet helemaal duidelijk maar wij willen geen morele grenzen oprekken dus daarom geven we alle twijfel maar gewoon weer zoals we het voelen: het is een politiek zootje in het ambtelijke bestuur van politiek bestuurlijk Den Haag en dat komt allemaal door Khadija Arib, of Vera Bergkamp, of de Rutte Doctrine, of vanwege de onveilige werkomgeving, of gewoon vanwege ALLES. Aangezien het toch vrijdag = taking out the trash day is, verwachten we ieder moment een Okdoei van Vera Bergkamp. Hoewel, die heeft nog nooit een stellige knoop doorgehamerd dus misschien duurt het tot maandag. Derhalve beginnen we om 17u15 gewoon aan de vrijmibo.