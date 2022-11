Verzacht dit de haat dan enigszins onder dit vergrijzende en uitdijende publiek? "I love all sports, but I respect mixed martial artists. For me they are at the top of all sports," aldus Ricciardo. Bovenstaand traint-ie in Brazilië met voormalig UFC-lichtgewicht kampioen en huidig submission-win recordhouder (16!) Charles Oliveira, die zijn titel onlangs verloor aan Islam Makhachev. Mooie televisie, meer na de breek. En over Ricciardo's stand-up game gaan we niet zeuren natuurlijk, maar hij zou het niet winnen van Mark Zuckerberg.

Ook al met ONZE RICO