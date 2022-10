Extréém knap. En alweer een casus waarin die Dagestaanse worstel-ellende het wint van Braziliaans jiu-jitsu. "If Sambo was easy it would be called Jiu-Jitsu" was ooit al op een zeker t-shirt te lezen. Charles Oliveira is een derdegraads blackbelt en heeft de meeste submission wins (16!) in de UFC. Maar bovenstaand ging hij er dus in het harnas vanaf tegen Islam Makhachev met een arm triangle vanuit full mount. Islams volgende uitdaging wordt bijna zeker een gewichtsklasse lager, een titelgevecht tegen Featherweight-kampioen Alexander Volkanovski.

