Ja ja ja officieel is de titel vacant omdat Oliveira tijdens z'n vorige fenomenale titelverdediging tegen de fenomenale Justin Gaethje 0,226796185 gram te zwaar was. Dus, officieel is Oliveira technisch gezien geen kampioen meer, maar overdrachtelijk en de facto natuurlijk absoluut wel. De Braziliaanse Charles Oliveira (wiki) is zo'n spectaculaire vechter omdat z'n route naar het kampioenschap volstrekt onconventioneel was. Meestal is de route van UFC-kampioenen vrij lineair, een sequentie van successen.

Maar Oliveira vecht al vanaf 2010 in de UFC en verloor tussen 2010 en 2017 acht van zijn 19 (!) gevechten. Niet bepaald een kampioensprognose. Tot hij ineens vanaf 2018 al zijn 11 wedstrijden achter elkaar won, waarvan slechts 1 per jurybeslissing, de rest was allemaal TKO of submission. En als je zo'n route aflegt, dan heb je karakter hoor.

Maar morgen 20:00 neemt hij het dus op tegen misschien wel de grootste dreiging tot nu toe. De protegé van Khabib, de evenzo Dagestaanse Islam Makhachev (wiki). Verloor van zijn 23 professionele gevechten sinds 2010 slechts één keer en is sindsdien op een UFC winning streak van 10 wedstrijden. Vooral zijn kimura tegen Dan Hooker was beangstigend technisch, en Oliveira's meesterschap in Braziliaans Jiu-Jitsu versus Makhachev meesterschap in die Dagestaanse worstel-ellende wordt morgen een zeer waardevol schouwspel.

Oliveira's beste finishes

Islam Makhachevs beste finishes

Islam spreekt aardig woordje over de grens!