Vreemde toestanden gisteravond rondom het gewicht van Oliveira. Volgens de twee officiële weegschalen vóór het officiële weegmoment was hij precies op gewicht, maar tijdens het officiële weegmoment was hij 226 gram (!) te zwaar. Het gevecht mocht doorgaan, maar ondanks dat het een titelgevecht was, zou verdedigend kampioen Oliveira ook zijn titel in moeten leveren als hij zou winnen. Nou, hij won al in ronde 1. En hij had met 15 submissions al de meeste submissions in de UFC, en nu zijn het er 16. Een loepzuivere rear naked choke, waar hij voor koos nadat z'n back triangle niet helemaal uitpakte. Een hoog-technische masterclass, alweer. Onderstaand de slowmotion. Hij werd zelf ook goed geraakt en ging zelfs een keer neer, maar wat verwacht je tegen niemand minder dan Justin Gaethje, die in feite Tony Fergusons carrière beëindigde - zoals Khabib hier zei - per TKO na een marteling van 5 rondes.

En over publiekslieveling Tony Ferguson gesproken. Die is nog steeds publiekslieveling, maar het is wel voorbij. Dit was z'n vierde verlies op rij en hij ging, zoals te zien na de breek, voor het eerst in zijn gehele MMA-carrière van 33 gevechten KO tegen geweldenaar Michael Chandler. We gaan je missen Tone.

Slowmo en andere hoek

Wat een precisie

De slowmo

KO

Submission