Tony Ferguson, misschien wel de vreemdste UFC-atleet van allemaal, en daarmee een van onze favorieten. Al bijna 10 jaar en 12 wedstrijden ongeslagen. Al vier keer dwarsboomde het universum een gevecht met Conor-killer Khabib Nurmagomedov. Tony is het lijdend voorwerp van de Tony the kind of guy memes, darce choke-specialist, heeft de ongebruikelijkste trainingsmethoden, de scherpste ellebogen en onderarmen, de beste cardio, de vreemdste rolls, en staat altijd op als-ie gedropt wordt.

En dan nog zo'n ding. Zes maanden (!) na een zware knie-operatie, TKO'de hij Anthony Pettis in twee rondes, en hij heeft dat herstel in een onmogelijk tijdsbestek volledig op eigen inzicht gedaan, zonder fysiotherapeut. "I have no words for that", was de reactie van de commentator toen dat werd verteld tijdens het begin van dat gevecht. En dan draagt-ie ook nog eens altijd een zonnebril, op doktersvoorschrift welteverstaan. Shades and blades, dat is Tony, en straks om 06:00 LIVE OP VERONICA neemt hij het op tegen Justin "The Highlight" Gaethje (highlights). Na de breek de gezichten van Tony's laatste zeven tegenstanders na afloop en de laatste embedded-aflevering.

Embedded

Z'n laatste 7 tegenstanders