Justin Gaethje (wiki - highlights), een Division I worstelaar met extréém zware handen, een kin van gewapend beton en scheenbenen van diamant. Ontmantelde gelicentieerd huurmoordenaar Tony Ferguson op 10 mei jl. bovenstaand volledig, en won per TKO in ronde 5. Justin staat bekend als de human highlight reel, omdat zelfs de enige twee wedstrijden die hij ooit verloor (Eddie, Dustin) tot fight of the night werden bekroond. Hij won in totaal 9 geldbonussen in 7 gevechten, omdat sommigen hem zowel fight of the night als individuele performance of the night opleverden.

Die verliezen kwamen volgens zijn eigen inmiddels verworven inzicht dat hij liever incasseerde dan ontweek, maar die stijl heeft hij inmiddels aangepast en lijkt nu niet meer te stoppen. Kortom, een Amerikaans-Germaanse dondergod, die schrijft dat "October 24th will be a chance to claim my destiny. Everything I've worked for throughout the years will be on the line. I will represent my family and country well, that I promise🇺🇸." Ohja, en hij heeft een diploma in social work en is over de hele linie een bijzonder aangenaam en bescheiden persoon.

Enfin, hij neemt het dus op tegen Dagestans finest Khabib Nurmagomedov. Heeft in z'n hele MMA-carrière (dus ook pre UFC) nog nooit verloren, en staat op een volstrekt ongekende 28-0. Kunnen we eigenlijk niets over zeggen wat we hier nog niet hebben gezegd, en dat valt weer samen te vatten als dat het een vrome moslim is wiens stoïcijnse ridderlijkheid doet denken aan de (geromantiseerde) vertellingen over generaal Saladin - behalve dan die keer dat hij (terecht) op Dillon Danis sprong. Versloeg meest recent Dustin Porrier per rear naked choke, maar maakte zichzelf op 6 oktober 2018 natuurlijk onsterfelijk met zijn onderstaande zege per neck crank op Conor McGregor (die op 19 januari weer terugkwam met deze 40 second TKO op Cerrone).

Maar goed, Khabibs vader en levenslange coach Abdulmanap Nurmagomedov overleed op 3 juli nadat hij covid kreeg na een hartoperatie, en dit wordt Khabibs eerste gevecht zonder zijn vader in z'n corner. Moge de beste winnen, maar we zijn stiekem toch wel voor Justin, want het mag wel een keer afgelopen zijn met Khabibs strooptocht door de divisie.

Justin en trainer Trevor bij Joe