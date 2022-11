oh man wat doen we er weer toe

In het derde kwartaal (hele zomervakantie) 14.600.000 mensen op dat hele kleine stukje aarde. Okay, 9,2 miljoen daarvan waren Nederlanders op vertier in eigen land, maar toch. Dat is 15% meer dan vorig in dezelfde periode en, nog opvallender, 4% meer dan dan het laatste jaa vóór corona, 2019.

"Vergeleken met vorig jaar kwamen er in het derde kwartaal twee keer zo veel toeristen uit het buitenland, namelijk 5,4 miljoen. Het binnenlandse toerisme nam juist met 8 procent af, mogelijk omdat vorig jaar veel Nederlanders vanwege corona in eigen land bleven. Toch waren het nog altijd 9,2 miljoen mensen. Opvallend is de toename van het aantal Britten. Dat waren er 464.000, bijna 7 keer zoveel als in het derde kwartaal van vorig jaar. Duitsers (2,2 miljoen) en Belgen (714.000) zijn nog altijd de belangrijkste landen van herkomst. Van de intercontinentale toeristen komen de meeste uit de VS (524.000)."

Maar even, zijn we zo'n leuk land dan of zo? Die memo hebben we gemist namelijk.