"Supporters mogen tijdens hun verblijf marsen houden, zingen en muziek maken. Ook mogen ze op tafels en stoelen gaan staan om een lied aan te heffen, en desgewenst ook vlaggen om standbeelden wikkelen." Ziet u nou wel. Qatar is geen Noord-Korea! Qatar is zelfs nog kutter. Het is een schijnheilig schijtland met allerlei geboden en verboden om in de reet van de profeet te kunnen kruipen, behalve als er geld verdiend kan worden, dan is het allemaal eventjes niet zo belangrijk. Qatar heeft een document vrijgegeven met wat voetbalfans op het WK allemaal wel en niet mogen en nou nou nou Qatar wat ben je toch ruimdenkend en barmhartig. "Supporters mogen tijdens hun verblijf marsen houden, zingen en muziek maken." QATAR ECHT SUPERBEDANKT BEDANKT DAT DIT ALLEMAAL MAG!!!! "Mensen van hetzelfde geslacht mogen samen op een hotelkamer slapen." QATAR ECHT HELEMAAL GEWELDIG DAT DE REST VAN DE WERELD OP BEZOEK MAG KOMEN EN MAG GENIETEN VAN JE VERLICHTE EN TOLERANTE HOUDING. "Dronkenschap is toegestaan, behalve als fans gewelddadig worden." GEWELDIG QATAR BEDANKT DAT DIT ALLEMAAL MAG! En natuurlijk: "Vrouwen die aangifte doen van aanranding of verkrachting hoeven niet te vrezen vervolgd te worden voor bijvoorbeeld overspel of buitenechtelijke seks." Nou Conny Helder (en 'de Tietenman')! Helemaal top toch!