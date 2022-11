GeenStijl muziekwatch wijst u vandaag op de laatste rapsensatie uit Groot-Brittannië, al zijn The Northern Boys van een hogere leeftijd dan u gewend bent van de meeste microfoonbabbelaars. De discobeats en snedige lyrics van Norman Pain en Patrick Karneigh Jr. (derde lid Kevin danst alleen) gingen al viral op TikTok, dus we lopen als bejaard medium enorm achter de feiten aan door alsnog over deze senioren te berichten. Toch willen we de reaguurders die niet op de Chinese datadiefstalapp rondhangen deze pareltjes niet onthouden. Heerlijk eerlijke teksten over sociale angststoornissen, drugs, rukken met één vinger en salsa dip; het mag duidelijk zijn dat deze AOW'ers de belangrijke onderwerpen des levens niet schuwen. Hun eerste hit Party Time was al een knaller, maar met hun tweede banger Nobody Likes Me vestigen ze zich tussen de grote namen uit de muziekindustrie. Die gaan nog eens heel groot worden als ze niet binnenkort het loodje leggen.

Waar het allemaal begon