Dat krijg je er nou van als mensen niet gewoon wat lullige astronauten of pijltjes mogen kopen bij de fietsenmaker omdat alles op stel en sprong verboden moet worden. Dan komt het spul massaal uit België, Duitsland en Polen, blijft de overlast en is het aantal slachtoffers doodleuk weer aan het stijgen. Ondertussen floreert de handel in loeizwaar illegaal knalvuurwerk, dus op nieuwjaarsdag mogen de kindertjes op zoek naar vingers in plaats van naar niet-ontplofte astronautjes, waarop de politiek sociaal-culturele ontwikkelingen bij het volk weer de schuld mag geven van de ellende. Ja, hoe zou het toch komen, die scheepsladingen illegaal vuurwerk die over de grens gesmokkeld worden? Enfin, 350.000 kilo (!) zwaar vuurwerk gepakt in Mofrika, onder meer in oude NAVO-bunkers (!), bedoeld voor de Nederlandse markt. Drie Nederlanders (27, 31 en 34) uit Taghistad Nieuwegein opgepakt. Dit loopt helemaal uit de afgeschoten klauwen. SNEL! Sterretjes en knalerwten ook verbieden!