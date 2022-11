Hebben ze eindelijk een beetje puike clickbait bij dat zieltogende RTL, zetten ze het op Videoland Achter Een Peewal. Gisteravond konden we in het programma Bureau Arnhem weer eens kennismaken met de geneugten van de multiculturele samenleving. De immer inlevende Homo Sympathicus Ewout Genemans mocht met de pliesie van Arnhem mee op patrouille. We horen dan over de pliesieradio een bericht van de meldkamer. En dan vraagt Ewout vervolgens aan de agenten "wat gaan we doen?". Waarop de agenten de melding van de meldkamer aan Ewout herhalen. In huize Pritt steevast een fijne fistpump. En zo gingen ze daar in Arnhem naar een verkeersruzie met een meneer die klappen had gekregen van een kankerhollander. BOOS DAT-IE WAS! "Hoog in de adrenaline" heet dat in woutentaal, en die wouten werden ook nog eens tig dozijn keer met kanker uitgescholden. Kanker dit, kanker dat, kanker zus, kanker zo, kanker je moeder en kanker de rest. Met als hoogtepuntje "kankerpoëzie". Huh wat? Kankerpoëzie? We kennen die Vogelaar-knakker uit de Leo Lucassenstraat in Arnhem-Klarendal verder niet, maar het woord poëzie zit echt niet in zijn vocabulaire. En zo kwam die agressieve tiefuslul er gewoon mee weg. Met dank aan de ondertitelaar van RTL. Zero repsect voor de politie, begint bij jezelf de poëzie.