Het is eerder droevig dat dit soort voorlichtingscampagnes overduidelijk nodig zijn. Laatst in België nog een meisje van 5 op de SEH met alcoholvergiftiging. Ouders liepen niet op te letten. Ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is al heel lang bekend dat kinderen alles nadoen wat hun ouders ook doen. Roken, drinken e.d. dus ook. En het is ook zo dat "verslavings-gen" erfelijk is.

Je kan je afvragen welk nut zo'n campagne heeft omdat heel veel mensen heel laconiek doen over drank. Ze zijn immers geen alcoholisten en ze drinken maar een paar drankjes per dag. Het kan geen kwaad als de kinderen dat zien want een biertje kan geen kwaad en als ze willen kunnen ze zo stoppen. Maar ik laat dat waardeoordeel aan anderen over. Is het al ergens 5 uur geweest?