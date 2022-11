Belangrijke wedstrijdje met een Pot Bier op Schoot in de PTT Telecompetitie. Een krachtmeting tussen titelfavorieten Ajax en PSV, de nummers één en twee van de competitie. Plaats van handeling is de Amsterdam Dome en dat gebeurt onder het toeziend oog van precies nul uitsupporters van PSV. Zij mogen niet komen van Femke Halsema, omdat ze de vorige keer iets hebben geroepen over joden. Dat is hetzelfde als Ajax-fans die roepen dat 'alle boeren homo' zijn, maar dat mag dan weer wel. Enfin, om hun afwezigheid te vieren heeft een delegatie uit Eindhoven een spandoek opgehangen aan de ambtswoning van Halsie: "Van supporters pesten wordt je blij. Je zoon is een crimineel, niet wij." Niet per se onwaar! In de stijlloze voorspelling vliegen we helemaal uit de bocht. 1-2 voor PSV!

UPDATE 23" - Luuk de Jong 0-1

UPDATE 33" - Opstootje. Ajax-publiek zingt massaal: "Alle boeren zijn homo". Want Ajax-fans zijn dus 'joden' en PSV-fans zijn 'boeren'. Maar PSV-fans zijn er niet want die zongen iets over 'joden' en Ajax-fans zijn er wel (55.000) want die zingen iets over 'boeren'. Dat is: geuzennamenjustitie! Overigens wel triest dat PSV'ers 'boeren' zijn want de laatste keer dat er een trekker in Eindhoven reed was het 1992

UPDATE RUST - 0-1

UPDATE 50" - Érick Gutiérrez 0-2

UPDATE 59" - Makkelie fluit voor een penalty voor PSV. Huilstruikje Xavi Simons begint te huilen omdat-ie 'm niet mag nemen van Gakpo. Uiteindelijk mag niemand 'm nemen, omdat de VAR ingrijpt. Eerst de bal geraakt, dus geen pingel. Blijft 0-2

UPDATE 80" - Simons gewisseld. Moet weer huilen. Ook Tadic (slechtste man van het veld) eraf. Ajax-publiek zingt: "Schreuder rot op"

UPDATE 83" - Lorenzo Lucca 1-2

UPDATE 86" - Ramalho probeert Timber een rode kaart aan te naaien. Faalt

UPDATE EINDE - PSV WINT 1-2. Zeiden we toch. Ajax is wel echt dramatisch slecht. Na afloop nog ff lekker knokken